Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 17:44 horas

Angra dos Reis – Agentes da Polícia Federal estão utilizando embarcações para fazer o transporte e a segurança de mesários e urnas do continente à Ilha Grande, em Angra dos Reis.

As lanchas saíram do cais de Santa Luzia, no Centro de Angra, em seguiram em direção a Vila do Abraão, na Ilha Grande.