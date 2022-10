Pinheiral abre Chamada Escolar para creches

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 09:28 horas

Pinheiral – A partir desta segunda-feira, 10, a Secretaria Municipal de Educação (SME), da Prefeitura de Pinheiral, dá início às inscrições obrigatórias para a Chamada Escolar ano letivo de 2023 destinadas a alunos de Educação Infantil – Creches, sendo realizadas até o dia 30 de novembro através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaE3Tf0i7HcTsvL9fp4-Lha-QVw97Ka2TGhsf59pFMfIiRqA/viewform. Além disso, a SME estará funcionando de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para atender e esclarecer eventuais dúvidas.

Para efetuar a matrícula, é necessário ter em mãos duas fotos 3×4, cópias digitais da certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão de vacinação da criança, atestado médico atualizado e aprovado pelo médico pediatra (após liberação de vaga), carteira de identidade e CPF do responsável legal, documento da Defensoria Pública (caso não seja pai ou mãe), cartão do SUS, número do CADúnico (NIS) e comprovante de vínculo empregatício.

O edital completo da abertura de processo das inscrições para efetivação e renovação de matrículas está disponível no site da Prefeitura de Pinheiral (https://www.pinheiral.rj.gov.br/).Mais informações podem ser obtidas por meio da Secretaria Municipal de Educação através do número (24) 3356-2170 ou (24) 3356-4535.