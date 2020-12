Pinheiral decreta ponto facultativo a partir do dia 24

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 08:14 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral publicou o Decreto 2.945, estabelecendo ponto facultativo nos dias 24 de dezembro a 03 de janeiro de 2021, nas repartições públicas municipais. A medida não vale, porém, para serviços essenciais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Pronto-Socorro e os do Hospital Municipal “Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa”.

As Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração e Finanças ficam, de acordo com o decreto, autorizadas a manter escalas de revezamento para a conclusão de serviços inadiáveis, inclusive, requisitar ajuda de outras secretarias municipais. As demais secretarias municipais ou assemelhadas, que precisarem, podem requisitar a presença de seus servidores públicos para o exercício de trabalhos que forem considerados inadiáveis.