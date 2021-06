Matéria publicada em 13 de junho de 2021, 08:44 horas

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, em parceria com a Universidade de Vassouras, realizou neste sábado, 12, o ‘Passeio Ciclístico Solidário’, como parte da programação em comemoração aos 26 anos de emancipação de Pinheiral. Após o evento, houve ainda um aulão de ginástica de trampolim com a Delegação dos Atletas de Pinheiral e estagiários da Universidade de Vassouras.

A concentração foi na Praça Brasil (centro) e os ciclistas percorreram principais ruas e pontos turísticos da cidade, totalizando seis quilômetros. No trajeto houve arrecadação de alimentos que serão doados para o Recanto de Velhinhos.

Sediene Maia, vice-prefeita de Pinheiral, falou sobre a realização da atividade durante o mês de aniversário do município. “Pinheiral tem histórico com o esporte, pois daqui saíram muitos jogadores de futebol que fizeram seu nome até mesmo fora do país. O ciclismo tem crescido muito em nossa cidade e sempre vejo o grupo Pin Pedal aumentando. A participação dessas pessoas no evento é nosso presente de aniversário”, afirmou.

A Secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido pela atual gestão do prefeito Ednardo Barbosa. “Estou muito feliz pela adesão que o passeio teve, esse é um momento muito delicado, onde a necessidade de se exercitar é ainda maior. Esporte é vida”, concluiu.

Ivon Gonçalves, participante do passeio e ciclista a 16 anos, se demonstrou animado e satisfeito com a atividade.

“Essa iniciativa da Prefeitura foi muito boa, espero que futuramente sejam realizadas novas edições. Esse é um incentivo que vai além da arrecadação de alimentos, porque também nos une e leva mais pessoas a conhecer os patrimônios de Pinheiral. Gostei muito e quero participar novamente”, disse.