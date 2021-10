Piraí comemora aniversário com atividades de lazer no Centro

Matéria publicada em 17 de outubro de 2021

Piraí – O Aniversário do Município, neste domingo, dia 17, é marcado por eventos em diversos lugares na cidade, entre eles, na Praça da Preguiça que está sendo palco de atividades de vários setores da administração municipal, entre eles, a Feira dos Artesãos, além da entrega do castramóvel, uma parceria entre as secretarias de agricultura e saúde, do setor de zoonoses.

O Secretário Junior Rocha afirma que o projeto vai contribuir para a qualidade de vida de cães e gatos, animais em situação de rua, e é uma grande aquisição que o prefeito Tutuca traz para Piraí.

Já a Secretaria de Saúde montou um Stand, sobre o Outubro Rosa, no qual a pessoa recebe orientações em saúde da mulher, sobre câncer de mama, coleta de preventivo e prevenção de doenças. Para quem quiser conhecer um dos serviços oferecidos pela fisioterapia, o usuário pode experimentar o kinesio tape, que é a aplicação de uma fita na pele do paciente, que estimula a questão de receptores sensoriais, visando relaxamento, ativação e estabilidade da musculatura.

A Educação montou uma amostra sobre o trabalho da Gincana com diversas atividades desenvolvidas, como gincana, paródias, poesias e redações, pela passagem do aniversário da cidade. O “Clique Pelos Olhares dos Alunos” culminou no stand que está na praça da preguiça, com as fotos dos alunos que clicaram a beleza natural do município.

A Feira dos Artesãos neste domingo, dia 17, das 9h às 13h. Nos demais meses do ano, o projeto acontece todo primeiro sábado do mês, de 9h às 14h.