PM apreende 125 cápsulas de cocaína em Angra

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2020, 11:17 horas

Angra dos Reis – Policiais militares apreenderam 125 cápsulas de cocaína e 30 tiras de maconha, em Angra dos Reis. Os entorpecentes estavam com um casal que foi preso no Morro da Fortaleza, no Centro da cidade.

Com os suspeitos foram encontrados ainda um celular e um radiotransmissor, que costuma ser usado na comunicação entre traficantes. A dupla foi levada para 166 ª DP (Angra dos Reis) e indiciada por tráfico de drogas.