PM apreende 297 pinos de cocaína em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 09:59 horas

Angra dos Reis – Policiais militares apreenderam 297 pinos de cocaína no bairro Promorar, em Angra dos Reis. A ação aconteceu na noite desse sábado, 2, quando os agentes faziam patrulhamento pela Rua Barra Mansa, onde avistaram uma mulher que demostrou nervosismo com a aproximação da viatura policial.

Ao abordar a suspeita, a PM encontrou três pinos de cocaína que estavam escondidos com a mulher. Ainda de acordo com a ocorrência, parte da droga estava no quintal da casa da suspeita, embaladas em duas sacolas e o restante em um saco de arroz.

O namorado da suspeita, que também estava no imóvel, confessou fazer parte do tráfico local onde atuava como “vapor”. O caso foi registrado na 166ª DP.