PM apreende armas dinheiro e carro com dupla em Porto Real

Matéria publicada em 6 de setembro de 2020, 10:05 horas

Porto Real – Numa ação dos policiais do 37 Batalhão da PM, foram detidas duas pessoas suspeitas de porte ilegal de arma, em Porto Real. A ação ocorreu num imóvel, na Rua do Bosque, no Jardim das Acácias, na noite deste sábado, 5.

Com os suspeitos foram apreendidas uma pistola, 9 milímetros, com kit rajada, um revólver, calibre 32, além de 27 munições. No local havia ainda um carro modelo Astra, blindado. Uma fonte da PM informou que, contra um dos suspeitos existia mandado de prisão por homicídio. Ainda, de acordo com a informação, os suspeitos teriam oferecido aos policiais, R$ 4 mil para não serem levados para a 100 DP (Porto Real).