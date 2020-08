PM apreende drogas e prende suspeito após confronto no Roma II

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 11:22 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas, de 24 anos, e apreendeu vasta quantidade de drogas, no domingo, dia 02. A operação aconteceu no bairro Roma II e teve confronto armado entre policiais e traficantes de uma facção criminosa que age no local.

Os policiais foram checar denúncia sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma área de mata, que fica perto do condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro. Os PMs ficaram em um ponto de observação, onde avistaram quatro homens, sendo três deles armados e um carregando uma mochila.

Ao se aproximarem, os policiais foram atacados a tiros e revidaram. Os bandidos que estavam armados fugiram pela mata, mas o homem com a mochila acabou detido. Com ele, os PMs encontraram um tablete de maconha com quase meio quilo da droga; 92 pinos de cocaína de R$50,00; 69 pinos de cocaína de R$5,00; Oito pinos de cocaína de R$10,00; cinco pinos de cocaína R$25,00; 40 sacolés de maconha R$10,00; R$ 97,00 em espécie; um rádio transmissor; aproximadamente mil etiquetas; e uma sacola com sacolés vazios para embalar drogas.