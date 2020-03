PM apreende drogas no Jardim América em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 18:38 horas

Barra Mansa- A PM apreendeu no fim da tarde desta sexta-feira (06), no bairro Jardim América, em Barra Mansa, 133 trouxinhas de maconha, 12 pedras pequenas de crack, pesando 25 gramas, 02 pedras grande da mesma droga, pesando 850 gramas, 02 tabletes de cocaína, pesando um quilo e 01 tablete de maconha, pesando 800 gramas.

Policiais militares do 28º BPM receberam informação de que os chefes do tráfico de drogas local tinham escondido farta quantidade de drogas em um terreno, os PMs foram até o endereço e apreenderam os materiais. As drogas foram encaminhadas a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi registrada a ocorrência.