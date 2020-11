PM apreende material do tráfico na Cidade Alegria, em Resende

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 11:10 horas

Um jovem, de 14 anos, foi apreendido e posteriormente ouvido e liberado; a ocorrência foi registrada na 89ª DP

Resende – Policiais do 37º BPM apreenderam 33 pinos de cocaína; 05 pedras de crack, duas dolas de maconha e R$34,00 em espécie no domingo (22), em Resende, durante patrulhamento na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria.

Segundo a PM, um jovem, de 14 anos, chegou a ser encaminhado à 89ª DP (Resende), mas foi ouvido e liberado. Os policiais afirmam que o adolescente demonstrou nervosismo ao se deparar com a viatura e durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado; porém, durante buscas, todo o material foi localizado onde o jovem foi visto pelos agentes.

O material foi apreendido e após perícia foi constatado se tratar de 21g de cocaína, 1,8g de maconha e 4g de crack.