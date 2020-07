PM apreende munições e pasta base de cocaína em Paraty

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 08:17 horas

Paraty – Policiais militares do 33 Batalhão apreenderam, na tarde deste domingo, 12, munições e drogas que estavam em um veículo, no bairro Corisco, em Paraty. Um homem, que não teve identidade e idade revelados, foi preso e levado para a delegacia com o material encontrado.

A PM recebeu informações sobre o suspeito, que atuaria no tráfico de drogas e estaria guardando material ilícito no veículo. Os policiais conseguiram fazer a abordagem ao homem e encontraram: 42 munições; 24 pedras de crack; um sacolé contendo crack; um volume pequeno contendo crack; um volume médio contendo pasta base de cocaína; um pedaço de maconha; um caderno com diversas anotações de contabilidade do tráfico.