PM de São Paulo é uma das vítimas de duplo homicídio em BM

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 09:04 horas

Barra Mansa – O corpo de um policial militar do estado de São Paulo foi encontrado nesta quinta-feira (29) na estrada que liga os distritos de Floriano e Rialto, em Barra Mansa. A vítima foi identificada como Luís Paulo, de 27 anos. No local, policiais encontraram ainda um outro corpo, sem, porém, identificação. Ambos seriam moradores bairro Alto dos Passos, em Resende e, foram vistos num bar no mesmo bairro, na noite da quarta-feira, quando deixaram o local entrando num carro com outros homens.