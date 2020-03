PM estoura depósito de armas e drogas em Paraty

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 08:19 horas

Paraty e Barra do Piraí – Policiais militares estouraram, na última terça-feira (10), uma casa que funcionava como fachada para um depósito de armas e drogas, em Paraty. Dois homens foram presos e levados para 167ª DP.

No imóvel, que fica na Estrada do Corisquinho, no bairro Corisco, foram apreendidos uma pistola calibre .45 com a numeração raspada, um carregador de pistola, quatro munições, 501 sacolés de cocaína, 957 gramas da mesma droga, além de 65 pedras de crack, e 26 gramas também de crack.

Também no local, foi encontrada uma balança de precisão e seis folhas impressas com a inscrição “CH pó de 20”. O material recolhido pelos PMs foi levado para a 167ª DP (Paraty).

Mais drogas

Numa outra ação da PM, desta vez em Barra do Piraí, um homem e uma mulher foram detidos, além de uma menor que acabou apreendida. Com eles foram apreendidos 19 trouxinhas de maconha, dois tabletes da mesma droga, 14 sacolés contendo cocaína, R$ 84, e material para embalar drogas.

O trio foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí).