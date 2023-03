PM faz operação ‘pente fino’ para recolher motos irregulares em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 12:15 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar está fazendo nesta quinta-feira (16) uma operação pente fino para apreender motos que estejam irregulares. A iniciativa partiu de uma determinação do comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar do 28° BPM, tenente Maurício. O objetivo da operação é recolher veículos que possam ser utilizados para ações criminosas, como motos sem placa, com escapamento fazendo barulho ou que sejam frutos de roubo ou furto.

Ação visa a coibir o uso de motos para atividades criminosas

Foto: Imagem cedida pela Polícia Militar