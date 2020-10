PM prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 08:30 horas

Ação resultou ainda na apreensão de um menor, morador da baixada fluminense

Três Rios – Após informações de inteligência, policiais civis da 108ª DP (Três Rios), em conjunto com militares do 38º BPM, prenderam, em flagrante, dois homens pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Na operação, realizada neste sábado (03), em Três Rios, um adolescente também foi apreendido.

De acordo com os agentes, os infratores foram surpreendidos em posse de 62 pinos de cocaína e uma pequena quantidade de dinheiro, na comunidade do Purys. Ainda segundo os policiais, o adolescente é do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, e afirmou em seu depoimento que estava na cidade por ordem de uma facção criminosa que domina o trafico naquela região. Ele já possui três anotações de ato infracional análogo ao crime de tráfico.