PM prende suspeito de tráfico e apreende drogas no Jardim Belmonte

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 18:26 horas

Volta Redonda- Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (19), suspeito de tráfico de drogas. O flagrante realizado por policiais militares aconteceu na Rua Barão de Mauá, na Servidão Benjamin, no bairro Jardim Belmonte.

Os agentes foram ao local apurar denúncia de que traficantes armados estariam vendendo drogas no local. Os PMs disseram que havia um grupo de homens, que conseguiu fugir quando viu a viatura policial. Os criminosos abandonaram 84 pinos de cocaína.

O material foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Outra ação em Volta Redonda

Numa outra ação da PM realizada no mesmo dia, um homem foi preso também suspeito de tráfico de drogas, na Travessa Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Os agentes foram ao local, após receberem denúncia. Os PMs encontraram o suspeito e perto dele, uma mochila contendo uma réplica de pistola, quatro rádios transmissores, fone de ouvido, uma touca tipo ninja, e várias cartelas com a inscrição de uma facção criminosa.

O homem e o material apreendidos foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda).