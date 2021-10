PMs apreendem armas e drogas em Resende e Itatiaia

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 10:24 horas

Resende e Itatiaia – Investidas feitas por policiais do 37º Batalhão da PM, neste final de semana, resultaram em apreensões de armas e drogas, na Região das Agulhas Negras. Em Resende, supostos criminosos fugiram ao observaram a aproximação dos agentes, abandonando na Rua dos Trabalhadores, no Jardim Beira Rio, uma pistola, uma replica de pistola e 50 pinos de cocaína.

A outra ação ocorreu na Rua 13, no Jardim Itatiaia, em Itatiaia, onde duas pessoas foram presas. Com elas foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, com a numeração raspada, 22 munições, três celulares e 30 pinos de cocaína. As ocorrências feitas pela PM foram registradas as delegacias de Resende e Itatiaia.