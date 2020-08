PMs reforçam policiamento em local onde trocaram tiros com bandidos

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 16:37 horas

Volta Redonda – Policiais militares aumentaram as diligências nesta quarta-feira, dia 5, no Loteamento Vale do Paraíba, na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda, após um tiroteio na noite do dia anterior, que provocou pânico entre moradores da localidade. Não ha notícias de feridos no confronto travado entre PMs e criminosos.

Casas foram alvejadas a tiros e muita gente relatou ao DIÁRIO DO VALE que deitou no chão de seus imóveis, temendo serem atingidos por bala perdida.

Um morador, que pediu para não se identificar, disse que a troca de tiros começou por volta das 20 horas de terça-feira. Os policiais foram ao local verificar tráfico de drogas na localidade, quando foram recebidos a tiros.

Os agentes revidaram os disparos e conseguiram afugentar os atiradores rivais, que fugiram para uma área de mata.

O trabalho da PM, agora, é identificar e prender os criminosos. Por isso, o policiamento foi reforçado no local do confronto e no entorno dele.