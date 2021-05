PMs são recebidos a tiros em festa clandestina do tráfico em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 10:29 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM foram recebidos a tiros na noite dessa sexta-feira, dia 28, ao chegarem numa festa clandestina, que segundo ocorrência policial, foi patrocinada pelo tráfico de drogas. O evento estava sendo realizado em uma casa na Rua Daniel Luiz Baronto, na Vila Helena, em Barra do Piraí. Com a chegada da PM, os participantes saíram correndo e ninguém foi detido. Os atiradores, suspeitos de integrarem a quadrilha de traficantes, que bancavam o evento, fugiram pelas margens do Rio Paraíba do Sul.

No local, os desconhecidos abandonaram 20 tubos contendo cocaína e com a inscrição “BP, CV, capa preta 20. Os PMs não foram atingidos pelos disparos. A dona do imóvel, o DJ contratado para animar a festa, e outra mulher foram levados para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram indiciados por infrações relacionadas às medidas sanitárias na pandemia, desrespeitando o decreto municipal da Prefeitura de Barra do Piraí.