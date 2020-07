Polícia Civil assina convênios para compartilhamento de dados com PRF

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 11:24 horas

Rio de Janeiro – A Secretaria de Polícia Civil (Sepol) deu mais um passo na integração com a Polícia Rodoviária Federal. Recentemente, foram assinados dois convênios que vão auxiliar na troca de informações entre as instituições, além de dar celeridade na comunicação das ocorrências.

Um dos convênios permite o acesso da PRF ao Portal de Segurança, gerido pela Sepol e o Detran RJ. Outro convênio também foi assinado para permitir o compartilhamento de banco de dados entre as duas polícias. A partir de agora, a Polícia Rodoviária Federal terá acesso ao sistema ROWeb e a Polícia Civil ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia).

O secretário de Polícia Civil, delegado Flávio Brito, destacou a importância da iniciativa para a segurança pública. “Isso vai permitir que as ocorrências sejam comunicadas com mais velocidade, em que o cidadão fluminense ganha muito em escala de segurança com essa união do governo federal com o estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Além do secretário da Sepol, participaram da assinatura o superintendente da PRF, inspetor Silvinei Vasques, o presidente do Detran, Marcello Braga Maia, os subsecretários de Planejamento e Integração Operacional, delegado Felipe Curi, e de Inteligência, delegado Luiz Lima.