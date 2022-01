Polícia Civil prende mulher que tentou matar o companheiro com óleo quente

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 10:34 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito, prenderam, na quinta-feira (6), uma mulher de 24 anos, suspeita de tentativa de homicídio qualificada pela utilização de meio cruel. Pela denúncia, no dia 14 de outubro de 2021, em Resende, ela derramou óleo quente no companheiro de 26 anos, quando ele dormia.

Brito explicou que o crime foi praticado porque a mulher não se conformou com o fim do relacionamento do casal. Com ajuda da polícia civil paulista, a suspeita foi localizada numa casa Rua Carmo do Rio Verde, em Santo Amaro, em São Paulo, onde funciona um Centro de Acolhimento à Mulheres.

– Os policiais civis da 89ª DP foram antes procura-la, na cidade Borda da Mata (MG), distante 350 quilômetros de Resende. Lá, fomos informados que ela tinha se muda para São Paulo. Com ajuda da polícia civil paulista, conseguimos localizá-la na cidade de Santo Amaro – disse Brito, acrescentando que contra a mulher havia uma mandado de prisão, que foi cumprido.

O delegado informou ainda que, a vítima ficou em estado de coma por uma semana e que passou por três cirurgias. Ele ainda se encontra internado no Hospital de Queimados, no Andaraí, no Rio, para que seja recuperado de várias sequelas deixadas pelas queimaduras em seu corpo.

A população de Resende poderá fazer denúncias sobre crimes, por meio do telefone: 2253-1177. O sigilo da informação é garantido.