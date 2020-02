Polícia ‘estoura’ depósito de drogas, armas e munições em Paraty

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:21 horas

Paraty – Policiais militares do 33º Batalhão conseguiram desarticular um depósito de drogas que funcionava no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. No local, os policiais apreenderam farta quantidade de drogas, munições, um revólver e uma balança de precisão.

Os policiais chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima, indicando o endereço usado por uma facção criminosa para guardar drogas, armas e munições. O imóvel era alugado em uma pequena vila com quatro quitinetes e foi preciso que os policiais chamasse o senhorio para entrar, já que ninguém estava por perto.

No pequeno apartamento, os policiais encontraram um revólver marca Taurus calibre 38, seis munições cal 38; quatro munições calibre 380; 91 trouxinhas de maconha; 78 sacolés de cocaína com etiqueta no valor de R$ 50,00; uma base carregadora de rádio; uma balança de precisão.