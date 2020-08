Polícia Federal inaugura posto de atendimento à população no Shopping Park Sul

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 15:51 horas

Emissão de Passaportes e Atendimento a Estrangeiros serão agora feitos no novo posto

Volta Redonda – O Posto de Emissão de Passaportes e Núcleo de Imigração da Polícia Federal, foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 20, no Shopping Park Sul, em Volta Redonda.

O novo posto aumenta em 30% a capacidade de atendimentos da Polícia Federal e atende toda a região Sul Fluminense. O antigo posto, situado na Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, está sendo desativado e todas as demandas referentes à emissão, entrega de passaportes e serviços a estrangeiros serão realizados agora no novo posto. A mudança traz mais comodidade e eficiência, oferecendo um ambiente mais adequado para o atendimento ao público.

O primeiro passo para quem pretende solicitar a emissão de seu passaporte é acessar o site www.pf.gov.br, onde o interessado encontrará todas as informações necessárias. No próprio site será feito o preenchimento dos formulários, a emissão da GRU (Guia de Recolhimento da União) para pagamento e o agendamento para um dos postos de preferência do requerente.

O Shopping Park Sul fica situado na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 1189, Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ. Os horários de atendimento ao público do posto de emissão de passaportes e atendimento a estrangeiros podem ser verificados no site www.pf.gov.br . O posto da Polícia Federal fica no L1, no acesso à Administração.