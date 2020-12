Polícia Militar afirma ter coibido aglomerações no Natal

Volta Redonda e Resende – Policiais do 28º Batalhão da PM (Volta Redonda) e do 37º BPM (Resende), registraram ações impedindo aglomerações de pessoas na véspera e no Natal, nas duas cidades da região. As prefeituras desses municípios também afirmaram atuações nesse sentido em cumprimento ao decreto prevendo o isolamento social para combate a Convid-19.

No entanto, moradores das duas cidades, garantem o contrário. Em posts na redes sociais, diversas pessoas garantem ter ligado para o número 190 da PM, mas que nenhuma viatura compareceu aos locais onde estariam ocorrendo, entre outros eventos, bailes funks. Entre as localidades citadas pelo populares surgem o Jardim Belmonte, em Volta Redonda, e a região da Grande Alegria.