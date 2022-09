Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro realizará leilão de veículos

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 11:30 horas

Serão leiloados 103 veículos na modalidade online

Rio de Janeiro – A Polícia Rodoviária Federal vai realizar no próximo dia 6 de outubro, um leilão no Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento serão leiloados veículos de passeio, de duas rodas e de carga, todos classificados como conservados/documentáveis que foram recolhidos pela PRF/RJ. A notificação, o edital e o anexo I desse leilão estão publicados e disponíveis no site da PRF https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/pasta-leiloes/estados/rio-de-janeiro/2022.

As fotos e descrições dos bens a serem leiloados estarão disponíveis no portal do leiloeiro https://www.joaoemilio.com.br/leilao/3090/lotes. As fotos são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados vão ser feitas nos dias 04 e 05 de outubro de 2022, no horário das 09hs às 12hs e das 13hs às 16hs, nos locais discriminados na publicação do respectivo leiloeiro público.

Os lotes arrematados terão as multas e/ou débitos de anos anteriores desvinculados, sendo o arrematante responsável pelas taxas do Detran para transferência, assim como os débitos de licenciamento referentes ao exercício corrente. Esses procedimentos e todos os outros detalhes do leilão, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes, constam no edital do leilão.