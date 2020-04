Porto Real amplia aulas online aos alunos do ensino fundamental

– Após clicar no link, você será direcionado para a ferramenta “Google Drive”, onde está a atividade. Observação: para o uso off-line, clique “Opções” e em seguida clique em “Download”.

– Ao selecionar o ano de ensino do estudante, aparecerá na tela “ATIVIDADE 1” e um link em azul.

– Em seguida, você será direcionado a página principal do “Para Casa”, onde estão os arquivos do 1º ao 9º ano. Observação: a página não requer cadastro, basta aguardar até que os conteúdos carreguem por completo.

– No celular ou computador, clique no link: https://app.vc/para_casa .

– Estamos elaborando ferramentas que dão suporte ao desenvolvimento do aprendizado em casa, que é necessário nesse momento de pandemia da Covid-19. A plataforma “Para Casa” impulsiona, de maneira dinâmica, despertando o interesse do estudante pelo conteúdo abordado. Vale lembrar que o mesmo material também está impresso para atender quem não tem acesso às plataformas digitais e pode ser obtido através de solicitação nas unidades escolares – relatou o secretário.

A plataforma, que já está em funcionamento, tem o intuito de auxiliar os responsáveis na aplicação de conteúdos curriculares ao primeiro bimestre. Através de computadores e celulares os alunos, a partir do 1° ano, têm acesso às disciplinas de geometria; história; inglês; ciências; português e produção textual; matemática; educação física; arte e geografia.

Porto Real- A plataforma “Para Casa”, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, ampliou o conteúdo disponível para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública nesse período de quarentena.

Secretarias escolares

A partir do dia 27, de segunda a sexta, das 8h às 12h, todas as secretarias das escolas e creches municipais estarão funcionando para atendimentos diversos à população. Os responsáveis pelos alunos terão acesso a serviços como: disponibilização de conteúdo impresso do aplicativo “Para Casa”; fornecimento de declarações e outros documentos e esclarecimento de questões administrativas em geral.