Porto Real aplica em saúde quase o dobro do mínimo constitucional

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 18:59 horas

Porto Real- A prefeitura aplicou cerca de 29,5% dos recursos públicos na área de saúde no ano de 2019. Esse número é quase o dobro do preconizado pela Constituição Federal (15%) e foi um dos destaques apresentados pela Secretaria de Saúde na terça-feira (18), na Câmara Municipal, durante a Audiência Pública de Apresentação do Relatório de Ações e Serviços de Saúde, referentes ao 3º quadrimestre de 2019, em cumprimento à Lei Complementar 141.

– Através de uma gestão planejada, aliando os recursos disponibilizados pelos Governos Estadual e Federal, a Secretaria de Saúde, conseguiu resultados consideráveis no último ano. Já iniciamos 2020 com boas notícias. Prova disso é o convênio assinado com o Governo do Estado, na ordem de R$ 4,4 milhões. Esses recursos serão utilizados na ampliação e modernização do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e também para construir a Unidade de Saúde da Família do Parque Mariana – disse o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, destacou outras realizações.

– A prefeitura, durante o ano de 2019, realizou também melhorias como a revitalização do Centro de Reabilitação e o início dos grupos de lombalgia, que acontecem nas Academias da Saúde. Também vale ressaltar que houve uma redução de cerca de 40% na fila de espera desse segmento- disse Luiz Fernando, que ainda enumerou outras ações da SMS.

O Laboratório Municipal realizou um total de 49.283 procedimentos ambulatoriais e 15.212 hospitalares, atendendo somente no 3º quadrimestre de 2019, mais de 10 mil pacientes. O Hospital Geral Municipal registrou quase 50 mil atendimentos em 2019, sendo 13,4% de pacientes não residentes. Além disso, através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), atendemos, em média, mil pacientes, que realizam procedimentos como: hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, consultas, exames e cirurgias diversas. A vereadora e primeira dama, Fernandinha, também esteve presente ao evento.

Índices

Alguns destaques foram Programa Saúde na Escola (100% da meta atingida com mais de 03 mil alunos atendidos); Saúde da Mulher (1.006 mamografias e 2.154 preventivos, índices acima da pactuação com o SUS); mutirões de consultas para cirurgias de espuma, ortopedia e oftalmologia e ainda procedimentos como: ultrassonografia; eletrocardiograma; mapeamento de retina e também a Campanha Novembro Azul, onde mais de 200 homens realizaram o Antígeno Prostático Específico (PSA), exame de próstata. Também se destacaram.

– Aumento de 11% – atendimentos de: Clínica Médica, Pediatria, Maternidade e Dentista (49361/44661).

– Aumento de 11% – atendimento de pessoa não residente (6204/5585).

– Aumento de 16% – pacientes de Clínica Médica (957/825).

– Aumento de 26% – pacientes de Maternidade (317/251).

– Aumento de 40% – cirurgias eletivas (461/329).

– Aumento de 55% – pacientes atendidos pelo Laboratório (25299/16241).