Porto Real dá início à Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 15:08 horas

Porto Real– A Prefeitura de Porto Real. seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus, deu início nesta segunda-feira, dia 05, à Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação (atualização vacinal).

A mobilização acontecerá até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A vacinação estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínico do Bairro Fátima e Central de Vacinas (localizado no Centro Diagnóstico). O público alvo de imunização contra a poliomelite, é corresponde às crianças menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias, que receberão a vacina via oral.

Já as crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, deverão levar as cadernetas de vacinação para a atualização ou recebimento de doses atrasadas. Conforme informações da Secretaria de Saúde, caso a criança ou adolescente apresente sintomas como tosse ou febre, o responsável deve procurar o médico antes da aplicação da vacina.

As recomendações da Secretaria, visando a segurança no que se refere ao coronavírus é que o público alvo apenas compareça à unidade de saúde com máscaras e somente será permitido um acompanhante por pessoa, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, respeitando o distanciamento e evitando aglomerações.

Postos de vacinação

USF Freitas Soares

USF Jardim das Acácias

USF Jardim Real

USF Novo Horizonte

USF Centro

USF São José

USF Bulhões

Policlínico Bairro Fátima

Central de Vacinas