Porto Real entrega neste sábado obras do complexo esportivo no Colinas

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 16:23 horas

Porto Real- A obra de revitalização do Complexo Esportivo e de Lazer, no bairro Colinas, será entregue neste sábado (07), às 9h pela prefeitura de Porto Real.

O local recebeu melhorias de pintura e manutenção geral das estruturas; iluminação de LED; troca de gramado; recuperação e pintura dos vestiários; troca de calhas; reformas do estacionamento e do Quiosque do Sabor.

Está previsto ainda durante a entrega atividades na Quadra Poliesportiva do Colinas e ainda um Torneio de Futebol. O Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro Colinas está situado a Rua Parma, s/nº, Colinas.