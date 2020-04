Porto Real inicia a segunda fase da vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 17:24 horas

Porto Real– A segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Influenza (gripe) foi iniciada nesta quinta-feira, dia 16, em Porto Real. Nessa fase, o grupo prioritário, que deve ser vacinado até o dia 08 de maio, é composto por: forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo e portuários.

– Os idosos e profissionais de saúde podem tomar a vacina até o dia 22 de maio. As pessoas com 60 anos ou mais somente serão vacinadas em domicílio, caso sejam acamadas. Nessa situação deverá ser feito um agendamento pelo telefone da Secretaria de Saúde ou junto à Unidade de Saúde da Família (USF). O idoso que não se enquadrar nesse critério e ainda não tiver sido imunizado, deverá procurar uma das unidades de saúde para atendimento. A campanha acontece nas USFs; no Policlínico do Bairro Fátima e na Central de Vacinas, de segunda a sexta, das 8h às 17h – explicou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, que também destacou como as pessoas com doenças crônicas devem proceder.

– Os doentes crônicos precisam apresentar prescrição médica. Caso não tenham a prescrição devem procurar a USF onde está cadastrado, onde receberá a vacina – completou.

Os agendamentos para imunização de idosos acamados podem ser feitos através do telefone da Secretaria Municipal de Saúde (24) 3353-4899.

A próxima fase, que acontece de 09 de maio a 22 de maio será composta por: professores de escolas públicas; crianças de seis meses a seis anos de idade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência.