Porto Real inicia nova etapa de entrega dos kits de alimentação para alunos da rede municipal

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 16:37 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) vai iniciar nos dias 30 e 31 deste mês mais uma entrega de 3.300 kits de alimentação para alunos da rede municipal de ensino. Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão retirar os kits, com a devida apresentação de qualquer documento de identidade do responsável e do aluno, inclusive a Certidão de Nascimento.

– Isso é necessário a fim de comprovar o vínculo com o estudante. Não há necessidade de que o aluno esteja no momento da retirada – disse em nota a Secretaria.

Os cronogramas da retirada foram divulgados nesta quinta-feira, dia 23, os responsáveis devem ficarem atentos às datas e horários para evitar as aglomerações devido a pandemia do novo coronavírus. A SMECT informou ainda que quem não puder retirar o material nas datas mencionadas poderá buscar o kit no decorrer da semana. Os itens que compõem o kit serão informados na próxima segunda, 27.

Confira os horários das entregas do kit

Data: 30/07/2020

Creche Municipal Enrico Secchi

Berçário – 7h às 9h

Maternal – 7h às 9h

Maternal 2 – 10h às 12h

Maternal 3 – 12h às 14h

Escola Municipal Cruz e Souza

1º ano – 7h às 09h

2º ano – 10h às 12h

3º ano – 12h às 14h

4º ano – 14h às 16h

5º ano – 16h às 18h

Escola Municipal Patrícia Pineschi

Branca/Vermelha – 07h às 9h

Amarela/Verde – 10h às 12h

Azul/Laranja – 12h às 14h

Rosa/Lilás – 14h às 16h

Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida

Maternal 3 – 7h às 9h

Pré 1 – 7h às 9h

Pré 2 – 7h às 9h

1º ano – 7h00 às 9h

2º ano – 10h às 12h

3º ano – 12h às 14h

4º ano – 14h às 16h

5º ano – 16h às 18h

Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi

6° ano – 7h às 09h

7° ano – 10h às 12h

8° ano – 12h às 14h

9° ano – 14h às 16h

31/07/2020

CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes

6° ano -7h às 09h

7° ano – 10h às 12h

8° ano – 12h às 14h

9° ano – 14h às 16h

EJA – 16h às 18h

Escola Municipal José Ferreira da Silva

1º ano – 7h às 09h

2º ano – 10h às 12h

3º ano – 12h às 14h

4º ano – 14h às 16h

5º ano -16h às 18h

Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi

Berçário – 7h às 9h

Maternal 1 – 7h às 9h

Maternal 2 – 10h às 12h

Maternal 3 – 12h às 14h

Pré 1 – 14h às 16h

Pré 2 – 16h às 18h

Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição

Maternal 2 – 7h às 9h

Maternal 3 – 7h às 9h

Pré 1 – 10h às 12h

Pré 2 – 12h às 14h

Escola Municipal Professora Eliana Provazi

1º ano – 7h às 09h

2º ano – 10h às 12h

3º ano – 12h às 14h

4º ano – 14h às 16h

5º ano – 16h às 18h

Escola Municipal Maria Hortência Nogueira

6° ano – 7h às 09h

7° ano – 10h às 12h

8° ano – 12h às 14h

9° ano – 14h às 16h

EJA- 16h às 18h