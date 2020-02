Porto Real prepara implantação do pregão eletrônico para licitações

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 18:38 horas

Porto Real- A prefeitura está implantando o pregão eletrônico para licitações, a diferença entre essa modalidade e a convencional, é que no pregão eletrônico não há necessidade de comparecimento das empresas interessadas à sede da prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos (SMLCC), o pregão eletrônico é uma modalidade licitatória utilizada pelo governo brasileiro para contratar bens e serviços, independentemente do valor estimado.

O objetivo da prefeitura é aumentar a quantidade de participantes e baratear o processo licitatório, conforme destacou o prefeito Ailton Marques.

– Os participantes das licitações de pregões eletrônicos participam das salas de disputa virtuais, ou seja, através da internet. Com isso, ampliamos o universo dos concorrentes, tornando bem maiores as chances de a prefeitura unir qualidade e preço nos produtos e serviços adquiridos e/ou contratados. Isso porque é possível participar de qualquer lugar do território nacional – comentou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Licitações, Compras e Contratos, Carlos José da Silva, falou sobre a previsão da implantação da nova modalidade.

– Já a partir deste mês de fevereiro começam as primeiras licitações por pregão eletrônico. A plataforma utilizada será a do Banco do Brasil – afirmou Carlos, que ainda descreveu as vantagens que influenciam para ampliar o número de empresas participantes.

– O pregão eletrônico apresenta diversas vantagens, pois com ele a empresa não realiza gastos nem tem dificuldades com transportes; o acesso é fácil, democrático e mais transparente, pois permite que a população participe da sala virtual, acompanhando tudo em tempo real. Além disso, o sistema do Banco do Brasil é amplamente conhecido e utilizado em todo o país – completou o secretário.

Serviço

Mais informações pelo telefone da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos (SMLCC): (24) 3353-1393 ou comparecer à sede da secretaria, na Rua Hilário Ettore, nº 442, Centro, Porto Real.