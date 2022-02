Porto Real vacina crianças contra Covid-19 nesta sexta

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 11:52 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Saúde antecipa a Campanha de Vacinação Pediátrica contra a Covid-19, que acontece nesta sexta-feira, dia 4, quando serão imunizadas crianças de 7 a 9 anos de idade.

A Campanha será realizada das 8h30 às 15h30, em todas as Unidades de Saúde da Família do Município. A SMS reforçou, em nota à Imprensa, que as crianças devem estar acompanhadas de um responsável legal, e ainda, levar a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS. A subsecretária de Saúde, Verônica Machado, destacou que as crianças de 10 e 11 anos, que ainda não foram imunizadas, também podem se dirigir aos postos de vacinação.

O prefeito Alexandre Serfiotis falou da importância da campanha para garantir a segurança da comunidade escolar. “De acordo com a Secretaria de Educação, temos cerca de 760 crianças nessa faixa etária inscritas na rede pública municipal. A nossa expectativa é vacinar o maior número de estudantes possível, e termos assim, um ano letivo seguro para todos os alunos da rede”, disse Alexandre Serfiotis.