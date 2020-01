Porto Real vai implantar Centro de Tratamento para Hipertensos e Diabéticos de alto risco

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 15:26 horas

Porto Real– Através de uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Hospital Albert Einstein, Porto Real vai implantar, a partir de fevereiro, o Centro de Tratamento para Hipertensos e Diabéticos de Alto Risco. Composta por uma equipe multidisciplinar onde atuarão profissionais de cardiologia; endocrinologia; nutrição; psicologia, entre outros; a unidade será para atendimento exclusivo desses pacientes.

O anúncio da implantação aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizada no bairro Centro, na última quarta-feira (16), onde estiveram presentes além do prefeito Ailton Marques, a tutora do Albert Einstein, Ravena Miranda Rocha e o representante da Atenção Especializada da SES, Eduardo Fernandes.

– A implantação dessa unidade é mais uma ação conjunta à Secretaria de Estado de Saúde, que vem para beneficiar, agilizar e dar mais qualidade ao atendimento à população. O Centro irá fortalecer ainda mais o processo de descentralização das ações em saúde, com o objetivo de amenizar as internações de pacientes de risco elevado, no que se refere à hipertensão e diabetes, em curto espaço de tempo – contou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, declarou que o processo de implantação do Centro irá ser acompanhado pela SES e pelo Hospital Albert Einstein.

– A implantação do Centro de Tratamento Para Hipertensos e Diabéticos ocorrerá de acordo com o estabelecido pelos protocolos da Planificação de Atenção à Saúde (PlanificaSUS). Essas ações acontecem através das Unidades de Saúde da Família (USF), que identificam e classificam os pacientes em médio, alto e muito alto risco. O Centro será implantado dentro da Atenção Especializada e será pactuado pela Comissão Intergestores do Médio Paraíba (CIR) agora em fevereiro. A partir daí os profissionais de saúde serão capacitados e acompanhados pela SES e pelo Hospital Albert Einsten, durante o processo de implantação da unidade – esclareceu Luiz Fernando.

Mais presenças

Também marcaram presença na reunião na Secretaria Municipal de Saúde a subsecretária de Saúde, Suzanne Balieiro e representantes da gestão da SMS, Atenção Especializada, Atenção Primária e tutores e facilitadores do PlanificaSUS.