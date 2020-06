Praça da Colina poderá ser fechada para evitar aglomerações em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 11:01 horas

Volta Redonda – A Praça da Colina poderá ser fechada pela prefeitura nos próximos dias. Em entrevista ao Programa Dário de Paula, nesta manhã de sexta-feira, 12, o prefeito Samuca Silva (PSC), acenou para a possibilidade do fechamento do local, devido a aglomeração de pessoas em bares e restaurantes, nos últimos dias.

Samuca falou que deverá proibir mesas e cadeiras na praça a fim de evitar aglomerações. “As pessoas estão achando que a vida voltou ao normal”, ressaltou, acrescentando que o decreto municipal determina que ares e restaurantes devem funcionar com 30% de sua capacidade e com 1,5 m de espaçamento entre as mesas. As aglomerações vem sendo detectadas ainda em outros pontos da cidade, como nos bairros Retiro e Santa Cruz.