Pré-Vestibular Cidadão aprova 75% dos alunos

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 17:33 horas

Volta Redonda – De acordo com os levantamentos feitos pelo engenheiro Sócrates Lopes Machado, considerado o decano do MEP, três de cada quatro estudantes que se preparam para buscar uma vaga no ensino universitário com o Pré-Vestibular Cidadão (PVC) são bem-sucedidos.

O trabalho é feito com o método criado por Paulo Freire, edicador brasileiro de destaque internacional, e deve seu sucesso a diversos fatores:

– A oportuna visualização e valorização do trabalho voluntário e compromisso dos professores e apoios, na proximidade do dia 15, Dia dos Professores. Os dados mostram a espetacular evolução do PVC em meio aos enormes desafios, superado na base do método Freiriano. A inclusão socioeducacional via ‘Escola MEP’ é de fato um presente para os professores, para os estudantes e toda sociedade – afirmou Sócrates ao enviar o trabalho à coordenação do MEP.

Nos gráficos, o desempenho do PVC, durante 21 anos de atuação, mostra a média de aprovação dos vestibulandos em 75%, com o número absoluto de 750 pessoas que acessaram universidades de diferentes lugares do Brasil, na referência da ‘Escola MEP’. Para além dos gráficos, Sócrates descreve também a cronologia dos momentos mais significativos do Pré Vestibular Cidadão.

Educação em construção

“O PVC, iniciado de forma experimental em abril de 2000, tendo como fundadores Alessandro Soares, biólogo; Valmir Pereira, químico; Jeferson, jornalista; Maria Real (in memorian), pedagoga; Luiz Henrique, historiador; José Maria, Zezinho e o apoio estrutural da Comunidade Eclesial Santo Antônio, bairro Niterói. Quando eu cheguei já estavam caminhando”, ressaltou o professor Sócrates.

Na exposição, o professor evidencia outras movimentações e criações pedagógicas entre os anos 2001 a 2021. A colaboração voluntária dos estudantes; estruturação e ampliação da equipe de professores; criação da semana de sensibilização; visibilidade proativa na mídia regional, instituição da Direção de Ensino e coordenadorias de áreas; reconhecimento da Diocese com o envio de seminaristas propedêuticos para estudarem no PVC; interação com MPF, DPU, DPE, MPRJ e Judiciário, visitas às universidades e parcerias acadêmicas; reconhecimento público por parte do Poder Público; inúmeras palestras nas escolas de ensino médio, publicações acadêmicas relacionadas ao Movimento – TCC’s, dissertações e teses; inauguração do Núcleo de Ensino PVC- Retiro,; modernização do sistema de inscrição (on line); encontros de Pré vestibulares sociais de VR; treinamento e intuição de aulas remotas; seminários temáticos via videoconferência; criação da comissão étnico racial e o núcleo de pesquisa do PVC, foram elencadas no documento.

Finalização

Na finalização do estudo, o professor Sócrates cita Paulo Freire: “Não há conhecimento pronto e acabado. Ele está sempre em construção. Ninguém está devidamente pronto para ensinar alguém e este alguém não está totalmente pronto para receber este conhecimento.”