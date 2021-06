Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 10:44 horas

Pastas das Educação e Planejamento serão comandadas por profissionais do quadro de carreira

Itatiaia – O prefeito interino Vaninho Rodrigues anunciou nesta segunda-feira, 14, o nome de mais dois secretários que irão compor a administração municipal. As pastas de Educação, que terá a frente a pedagoga, Diene Motta e de Planejamento, que será gerida pelo economista, Sander Anderson, ambos funcionários concursados da prefeitura. A composição, segundo Vaninho, leva em consideração critérios técnicos e a valorização dos servidores de carreira.

– O servidor, mais do que qualquer um, sabe o funcionamento da prefeitura. Precisamos dessa contribuição para que possamos transformar para melhor a nossa cidade. Estamos diante de muitos desafios e acredito no potencial dos nossos novos secretários, das suas equipes e de todos os nosso servidores para juntos reconduzirmos Itatiaia e fazer com que cada cidadão passe se orgulhar de viver aqui – disse o prefeito.

Novos secretários

Diene Motta é uma das funcionárias concursadas mais antigas do município, há mais de trinta e dois anos, exercendo a função de servidora municipal. É pós-graduada em Educação Infantil e Psicopedagogia.

A servidora conta com uma grande experiência na Rede Municipal de Ensino como professora, orientadora pedagógica, Educacional, supervisora de Ensino, coordenadora pedagógica de Educação Infantil e serviço de orientação educacional. Entre 2005 a 2008 e 2016 a 2021, atuou como Diretora do Departamento da Educação Básica da Secretaria de Educação .

Já o novo titular da Secretaria de Planejamento, Sander Anderson, também servidor do quadro permanente no município é concursado no cargo de Fiscal de Obras e Serviços, desde 2002, e foi chefe do departamento de Fiscalização e Posturas de Itatiaia, entre os anos de 2015 e 2016.

Também atuou junto ao Instituto dos Servidores Públicos de Itatiaia (IPREVI) como Tesoureiro, em 2005 e Diretor Administrativo Financeiro, em 2005 e 2006. Sander, como é conhecido, além de economista também cursou Ciências Jurídicas.