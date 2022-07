Prefeito Tutuca anuncia investimentos na área da saúde em Piraí

Matéria publicada em 10 de julho de 2022, 12:40 horas

Piraí – A cidade de Piraí recebeu nesta sexta-feira, dia 1º, uma série de investimentos na área da saúde. Nova frota de veículos, tablets e uniformes fazem parte do pacote, que tem recursos próprios, do governo do estado e de emendas parlamentares, além da entrega das novas instalações do setor de Vigilância em Saúde.

Durante o evento foram entregues nove carros novos. Todos os funcionários da vigilância receberam uniformes, contendo camisas e agasalhos, além de 109 tablets para melhorar o atendimento. De acordo com o prefeito Tutuca, todos esses investimentos darão um melhor suporte aos servidores no desempenho de suas funções.

“Com essa nova estrutura, os agentes comunitários e de endemias terão condições de prestar melhores serviços. As novas instalações do setor de regulação na Secretaria de Saúde também darão mais dignidade aos funcionários. Tudo isso vem agraciar e melhorar os serviços prestados à população”, destacou Tutuca, que agradeceu ao governador Cláudio Castro e deputados pela atenção com Piraí.

“Temos orgulho de ter um governo do estado que olha para o interior e de ter deputados que caminham juntos conosco. Só tenho a agradecer, em nome da nossa população, o empenho e carinho de todos com nossa cidade”, completou o prefeito.