Prefeitura atualizará cadastro imobiliário visando o IPTU 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:17 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real iniciou nesta semana a convocação de moradores para a realização da atualização imobiliária, visando o IPTU 2023 e a regularização das áreas edificadas (obras de construção, modificação e acréscimo de imóveis já existentes).

De acordo com as Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), e Fazenda, Receita e Planejamento (SMFRP), essa atualização foi possível através da tecnologia de Geoprocessamento, que consiste na captação de imagens aéreas e fotos frontais de todos os imóveis da cidade.

O prefeito Alexandre Serfiotis explicou que, uma vez regularizado, o imposto só será lançado a partir do IPTU do exercício de 2023.

– É importante reforçar que essa não é uma penalização, mas sim uma forma de trazer mais benefício para a população como um todo. Com o imóvel regularizado, é possível atualizar o mapa estatístico do município, onde podemos refazer o planejamento macro e proporcionar o atendimento em saúde, recolhimento de lixo, sistema de drenagem, saneamento, educação, entre outras áreas – falou Serfiotis.

O morador cuja construção não esteja em conformidade com a legislação vigente, deve fazer a abertura do processo junto a prefeitura para o requerimento da regularização. Quem já tem processo em andamento basta procurar a administração pública. Os formulários necessários para a abertura do processo estão disponíveis no site da prefeitura e durante a abertura, o munícipe deve apresentar os seguintes documento: requerimento preenchido e assinado pelo contribuinte ou representante com procuração; cópia simples do RG e CPF de requerente; cópia do comunicado enviado pela prefeitura; planta aprovada do imóvel assinada pelo profissional responsável (se houver) e Habite-se (se houver).