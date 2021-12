Prefeitura de Barra Mansa começa a reconstruir ponte de acesso ao Fórum

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 20:42 horas

Rodrigo Drable recebeu os secretários estaduais Max Lemos (Infraestrutura e Obras) e Rodrigo Bacellar (Governo) para assinatura da Ordem de Serviço de início da obra

Barra Mansa – Principal acesso a importantes espaços e prédios de uso público, como o Fórum da cidade, a Ponte Vereadora Ruth Coutinho começa a ser reconstruída nesta terça-feira, 07. O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima receberam na tarde desta segunda-feira, 06, os secretários estaduais Max Lemos (Infraestrutura e Obras) e Rodrigo Bacellar (Governo) para assinarem a Ordem de Serviço (OS) de início da obra. A cerimônia aconteceu na Fazenda da Posse.

A ponte, localizada na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, está parcialmente interditada para o tráfego de veículos desde 2016, em função de danos estruturais sofridos por conta das cheias do Rio Barra Mansa. Os investimentos para a reconstrução somam cerca de R$ 4,8 milhões, custeados pela gestão estadual. Os trabalhos devem ser concluídos dentro de 18 meses.

“Você teve todos seus projetos aprovados, porque são bons e de interesse da população de Barra Mansa e do Sul Fluminense. Não há limite porque é a infraestrutura que melhora a vida das pessoas e gera empregos. E tem uma vantagem: toda vez que você faz uma obra dessa aqui, o ISS recolhido é do município. Depois desta ponte, que começa a ser construída amanhã (terça-feira) e da solução do Pátio de Manobras, virá o Parque da Cidade que vai mudar o conceito, a convivência, o dia a dia, a área esportiva e essas questões todas”, adiantou Max Lemos.

O prefeito agradeceu o apoio e a atenção dedicada a Barra Mansa. “A Ponte Ruth Coutinho dá acesso ao Fórum e ao SESI. A escola SESI aqui ao lado é a maior do Brasil, é a escola-modelo deles com dois mil alunos. Com o encurtamento da ponte há quase cinco anos, o trânsito ficou complicado. Além disso, o ônibus que transporta presos para audiências no Fórum passa por ali. Olha o risco que a gente corre. Me sinto extremamente honrado pela forma que vocês nos tratam e atendem Barra Mansa”, disse o prefeito.

O secretário de Infraestrutura também revelou que há projetos para a construção da adutora de água que vai abastecer a Região Leste, acabando com a dependência que Barra Mansa tem de Volta Redonda. “Algo que afeta diretamente 40 mil pessoas. Uma obra que tem uma importância tremenda, com um valor financeiro muito maior que a nossa capacidade, mas se nós formos considerar o que irá resolver é pouco a ser investido. Será algo maravilhoso para Barra Mansa”, pontuou Drable.

Presente na cerimônia, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro falou sobre os projetos que estão acontecendo na cidade com recursos do Estado. “Conseguimos porque o prefeito tem uma equipe boa. É um prefeito que tem amor ao dinheiro público, que veste a camisa da cidade. Defende Barra Mansa com unhas e dentes. Sou testemunha disso. São mais de quatro anos de luta para resolver a questão desta ponte e conseguimos através do Max. Quero deixar meu agradecimento em nome da população que está muito feliz por esta importante obra. O governador também está realizando um belíssimo trabalho de reconstrução do Rio de Janeiro”.

Cuidado com o interior

Rodrigo Bacellar destacou que não existe salvador da Pátria, mas sim muito empenho e trabalho para reerguer o estado do Rio. “Cláudio Castro é um governador como não via há muito tempo. Ele é um cara sensível, humano e de uma humildade fora do normal. A gente está podendo ver o quanto ele faz o estado do Rio mais forte cuidando do interior. Desde que tomei posse como secretário de Estado, ele foi enfático comigo: ‘Não existe um estado forte sem um interior forte””, disse o secretário estadual de Governo.

A ponte

A estrutura de acesso ao Fórum leva o nome da ex-vereadora da cidade, Ruth Coutinho, que dedicou a vida às causas filantrópicas. Presente no evento, a filha dela, que também se chama Ruth (Rutinha), falou sobre a reconstrução e o simbolismo que a ponte representa.

“A gente fica feliz quando o Estado vem para o interior e faz um trabalho excelente. Eu amo Barra Mansa. Estava falando aqui sobre a ponte. Ponte são pessoas que auxiliam outras e minha mãe foi muito humanitária, auxiliou muita gente na cidade. É o legado de amor. Muito obrigado ao Estado”, disse Rutinha.

Barragem

Após a cerimônia de assinatura da OS, o prefeito Rodrigo Drable ao lado de secretários municipais, como o de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, apresentou aos representantes do governo estadual um projeto que visa a construção de uma barragem na localidade de Cafarnaum.

“Barra Mansa vai receber a ponte sobre o Rio Barra Mansa. Só que esse rio, apesar de dar nome à cidade, nos gera um transtorno muito grande na época de chuvas. Ele afeta aproximadamente cinco mil famílias que ficam desalojadas no período de cheias. Discutem- se soluções ao longo de 50 anos sobre este problema. A gente fez um estudo nos últimos três anos sobre a possibilidade da construção de uma barragem a quatro quilômetros acima da foz do rio e que é uma barreira temporária, que só vai encher quando houver as trombas d’água. Ela irá conter aquela água que gera a enchente”, explicou Drable a Lemos e a Bacellar.

Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço os deputados estaduais Noel de Carvalho e Jalmir Junior; secretários e servidores municipais; presidente da Câmara Luiz Furlani e alguns de seus colegas e bancada; representantes de entidades como Aciap, CDL, Sicomércio e OAB.