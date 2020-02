Prefeitura de BM e Santa Casa montam esquema de contingência contra o coronavírus

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 10:31 horas

Até o momento não há nenhum caso suspeito no município, contudo as equipes seguem preparadas para eventual necessidade

Barra Mansa- O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, realizou na sexta-feira (28), uma visita nas obras do novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade coronariana, setor responsável pela execução de procedimento cirúrgico de coração, da Santa Casa de Misericórdia. Na ocasião, o prefeito, aproveitou para discutir os cuidados que o município está planejando para lidar com casos de suspeita do novo coronavírus.

Acompanhado do secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes e do provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, Drable afirmou que até o momento não há nenhum caso suspeito da doença. Contudo, foi montado um esquema para receber esses pacientes, tanto no hospital, quanto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

– Os dois ambientes estão preparados para receberem os casos suspeitos do coronavírus, com área de isolamento de maneira que a doença não possa se alastre. Estamos preocupados devido ao cenário nacional, com isso nos preparamos para atender casos desse tipo. Torcemos para que o vírus não chegue ao município, mas estamos trabalhando para atender de forma adequada os pacientes que derem entrada nas unidades com a suspeita – garantiu o prefeito municipal.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre os principais sintomas do coronavírus.

– Os principais sintomas são comuns a uma gripe, como tosse seca e corrimento nasal. É importante que esse paciente fique em observação por pelo menos 14 dias. Persistindo os sintomas, colhemos o material e encaminhamos para o Rio de Janeiro, o resultado fica pronto em até 48 horas. Não existe ainda uma medicação específica para tratar o corona, por isso é interessante ficar atento aos sinais da doença – explicou o secretário garantindo que não há motivos para a população ficar alarmada.

De acordo com o Ministério da Saúde a melhor forma de combater o coronavírus baseia-se em redobrar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, fazer uso do álcool em gel 70% e não compartilhar objetos de uso pessoal com outras pessoas.