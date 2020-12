Prefeitura de Itatiaia paga 2ª parcela do décimo terceiro aos servidores públicos municipais

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 08:08 horas

Pagamento poderá representar uma injeção na economia local

Itatiaia- Cerca de 2,7 mil servidores públicos da Prefeitura de Itatiaia receberão nesta quarta-feira, dia 16, a segunda parcela do 13º salário. A Administração Municipal calcula que sejam pagos R$ 2,5 milhões, o que poderá representar uma injeção na economia local.

A antecipação do 13º salário, tanto da primeira, quanto da segunda parcela, segundo a Administração Municipal, demonstra o trabalho adotado de valorização e do compromisso e a atenção com os servidores públicos da Prefeitura, principalmente neste ano de desafios e dificuldades, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Por lei, o benefício pode ser depositado em duas parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. A primeira parcela foi paga aos servidores no mês de março e totalizou R$ 3,6 milhões.

De acordo com o Departamento de Gestão de Pessoas, nesta segunda parcela do 13º salário são realizados os descontos obrigatórios referentes à contribuição previdenciária, como IPREVI e INSS, e também ao Imposto de Renda e aos descontos obrigatórios relativos a cada servidor, como por exemplo, pensões judiciais.

Para o cálculo e dedução dos descontos do 13º salário, o Departamento de Gestão de Pessoas utilizou como base a remuneração proporcional do servidor.