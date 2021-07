Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 09:16 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo da Prefeitura de Pinheiral, divulgou na manhã deste domingo (04), a avaliação e resultado preliminar das propostas para a “Live Assistencial em prol dos músicos de Pinheiral” (chamamento público nº 01/2021).

O projeto, inédito, lançado em homenagem ao aniversário de 26 anos do município, tem como objetivo ajudar os músicos da cidade, visto, que, desde o início da pandemia, segundo a pasta, esse setor foi um dos primeiros a ser afetado e provavelmente será um dos últimos a retomar as atividades como anteriormente.

As lives, que não tiveram as datas divulgadas, serão produzidas pela equipe da SEMECULT. O valor fornecido pelo projeto tem como base o Auxílio Emergencial pago para os artistas através do Governo Federal, sendo R$600,00, porém com descontos de impostos (16%), o valor a receber corresponde a R$504,00 por músico (cada).

Confira a listagem completa