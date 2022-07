Prefeitura de Volta Redonda avança no projeto do Hospital Veterinário Regional

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 11:05 horas

Unidade será construída pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em terreno doado pelo município

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), definiu o projeto para a construção do Hospital Veterinário Regional. A unidade será implantada por parceria entre o município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no bairro Rústico, para atender todo o Médio-Paraíba. A prefeitura vai doar o terreno e fazer o projeto, enquanto o Estado será responsável pelo processo de licitação para escolher a empresa que vai executar a obra, pela fiscalização e manutenção da unidade.

O Hospital Veterinário Regional terá 600 metros quadrados de área construída, que vai incluir ambulatório, sala de cirurgia para procedimentos emergenciais e eletivos como castração, quatro consultórios, salas de Raio-X e ultrassom, laboratório para exames de sangue e coprológico, local para internação de cães e gatos, além da área administrativa e refeitório para funcionários. A estrutura está sendo preparada para funcionamento 24h.

A equipe responsável pelo projeto da unidade em Volta Redonda, que inclui o coordenador do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, esteve no Hospital Veterinário Municipal de Resende na última semana. “A visita serviu como uma pesquisa de campo para conhecer de perto as instalações e o serviço prestado para garantir em Volta Redonda um atendimento completo para os animais”, contou Jadiel.

Unidade veterinária é mais uma parceria com o Governo do Estado

A garantia de construção do Hospital Veterinário do Médio-Paraíba em Volta Redonda veio após reunião, no final do mês de maio, entre o vereador Renan Cury, o deputado federal Doutor Luizinho e o governador Cláudio Castro. A ideia foi aprovada imediatamente pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que disponibilizou o terreno e encomendou a execução do projeto ao IPPU.

E nesta semana, o presidente do órgão, Abimailton Pratti da Silva, esteve no gabinete do prefeito Neto para apresentar o projeto a ele e ao vereador Renan Cury. “Em menos de dois meses após receber a notícia, o projeto já está tomando forma. O Hospital Veterinário é um sonho da nossa população que, em breve, vai sair do papel”, disse o prefeito, agradecendo ao governador Cláudio Castro por mais este investimento no município.