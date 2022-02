Prefeitura de VR já vacinou 6,5 mil crianças contra a Covid-19

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 17:45 horas

Vacinação infantil continua nesta quinta-feira, dia 3, em quatro unidades escolares e nas UBSs Rústico e Jardim Paraíba, das 9h às 16h

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já vacinou 6.559 crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O levantamento da secretaria de Saúde corresponde ao período de 17 de janeiro a 1º de fevereiro.

Os dados foram informados na manhã desta quarta-feira, dia 2, pela equipe da Vigilância Municipal em Saúde. O coordenador do departamento, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, mencionou que as crianças que receberam a primeira dose de vacina não tiveram nenhuma reação grave.

“Não tivemos nenhuma internação de crianças desta faixa etária relacionada a efeito adverso de vacina contra a Covid-19. As reações pós-vacinação estão dentro das esperadas, como eventos adversos comuns a outras vacinas, que já fazem parte do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Como dor no local da aplicação, febre e às vezes até mal estar”, disse o coordenador.

Vacinação nesta quinta, dia 3

A vacinação infantil contra a Covid-19 continua sendo direcionada nesta quinta-feira, dia 3, para crianças de 6 a 11 anos. Crianças de 5 anos voltarão a ser vacinadas após a entrega de novos estoques do imunizante Pfizer pediátrico, destinado a esta faixa etária. Com previsão de entrega ainda nesta semana.

Vale ressaltar que a vacina CoronaVac também está autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a vacinação infantil contra a Covid-19. A CoronaVac segue disponível para crianças acima de 6 anos nesta quinta, normalmente.

A secretaria ressalta que todas as vacinas são eficazes e, neste momento pandêmico, pais e responsáveis devem proteger seus filhos acima de qualquer escolha da marca de imunizantes.

Locais de aplicação

A vacinação pediátrica continua em quatro unidades escolares e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Rústico e Jardim Paraíba, das 9h às 16h. As unidades escolares são: Colégio João XXIII – bairro Retiro; CIEP Wandir de Carvalho – bairro Siderlândia; Escola Municipal Professor Jaime de Souza Martins – bairro Santo Agostinho e C.M.E.I. Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan – bairro Santa Cruz.

Documentos

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.