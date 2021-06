Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 09:47 horas

Ainda está sendo necessário agendar a visita pelo site da prefeitura

Volta Redonda- Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza através de visitas em espaços públicos como o zoológico da cidade, muito procurado nos períodos de férias e feriados. A prefeitura informou que o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) estará aberto neste feriado prolongado – entre os dias 3 (Corpus Christi) e 6 de junho.

Mas para que o passeio seja tranquilo e seguro, a prefeitura orienta os visitantes sobre a necessidade de respeitar as medidas restritivas definidas em decreto municipal, por conta da pandemia, além do agendamento obrigatório.

De acordo com a prefeitura, o número de visitantes é restrito a 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde, e o uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no local. Além disso, antes de entrar no zoológico os usuários têm a aferição da temperatura constatada. Há disponibilização de álcool em gel em totens para higienização das mãos, além de lavatórios com água e sabão.

Os estabelecimentos comerciais, na área alimentícia, também oferecem álcool em gel para os clientes. Há um efetivo da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) no zoológico orientando os visitantes para o uso da máscara durante as visitações.

As visitas ao Recinto de Imersão estão temporariamente suspensas por conta do período reprodutivo dos animais que segue neste mês.

“É um período em que os animais ficam mais reclusos e precisam de mais tranquilidade. A visitação será retomada após o nascimento e desenvolvimento primário dos filhotes”, explicou o coordenador do zoológico, o biólogo Jadiel Teixeira.

A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 8h às 11h30, e das 13h às 16h30. O agendamento é realizado pelo site: https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br.