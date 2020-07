Prefeitura determina retorno de profissionais acima de 60 anos às atividades

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 12:11 horas

Pinheiral – A prefeitura determinou, através do decreto 2.862, do dia 30 de junho, que funcionários em cargos e empregos públicos, lotados na administração municipal, com idade acima de 60 anos devem retornar às atividades. A medida se aplica ainda as gestantes. Somente poderão ser mantidos em casa, funcionários com atestado médico validado por médica perita da Administração Pública, orientando o isolamento domiciliar.

O decreto estabelece ainda que a carga horária a ser cumprida é de expediente das 8h às 17h, sendo que o atendimento ao público (expediente externo), será das 9h às 12h e o expediente interno, das 8h às 17h. Com relação aos servidores da Educação, o titular da pasta, fica autorizado a manter os servidores públicos de sobreaviso, podendo solicitar a apresentação dos mesmos para atividades.