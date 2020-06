Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 17:08 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda vai concluir um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para iniciar um tratamento com um medicamento, cujo nome não foi revelado, em pacientes com sintomas leves da Covid-19. O objetivo é evitar que os casos progridam, levando á ocupação de leitos de média e alta complexidade.