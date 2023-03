Prefeitura promove recadastramento do CadÚnico na Praça Brasil, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de março de 2023, 09:58 horas

Secretaria de Ação Comunitária realizará outros mutirões, aos sábados, ao longo do ano

Volta Redonda – Um mutirão para recadastramento do CadÚnico (Cadastro Único), mais ações sociais como aferição de pressão arterial, corte de cabelo e aula de dança, e culturais, como shows de artistas da região, marcaram a manhã deste sábado (25) na Praça Brasil, Vila Santa Cecília. O evento faz parte da programação da prefeitura para celebrar o Mês da Mulher, comemorado em março. De acordo com o Governo Municipal, mais de 500 moradores beneficiados por programas sociais foram atendidos.

A ação, segundo a prefeitura, contou com o apoio das Secretarias de Saúde (SMS), de Esporte e Lazer (Smel) e do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). “Um evento pensado para celebrar o mês da mulher, que é tão gigante, uma fortaleza”, definiu a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, explicando que, pela primeira vez, a pasta realizou o mutirão de recadastramento do CadÚnico, facilitando para que as pessoas que trabalham durante a semana possam ser atendidas, já que os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) funcionam apenas em horário comercial.

Cristiane de Miranda, de 41 anos, foi uma das mulheres que participaram do evento e foram contempladas com os serviços oferecidos pela prefeitura. “Meu CadÚnico veio com muitas inconsistências, mas consegui resolver tudo aqui no mutirão. Foi muito rápido e fácil o atendimento”, destacou. A mesma opinião foi compartilhada por Rosângela de Oliveira Freitas, moradora do bairro Vila Americana. “O atendimento foi muito bom e rápido. Vai ajudar muitas pessoas”, afirmou.

Mais mutirões

A diretora do departamento de Vigilância Socioassistencial, Thais Alexandre, disse que a Secretaria de Ação Comunitária (Smac) vai realizar outros mutirões de recadastramento do CadÚnico (Cadastro Único) ao decorrer do ano, sempre aos sábados. “Pretendemos agora fazer uma do lado do Retiro, contemplando também o outro lado do Rio. É importante também lembrar as pessoas que se elas puderem ir aos Cras verificarem se o nome está na lista para fazer a atualização do cadastro. Tem que fazer imediatamente, se não pode ocorrer o bloqueio, suspensão ou até o cancelamento do benefício”, explicou.

Fotos: Cris Oliveira / Secom-VR